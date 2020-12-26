Эксперт назвал благоприятное время для продажи и покупки валюты

Продавать доллары следует, когда их курс превышает 80 рублей, а евро достигает отметки в 93—94 рубля, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — отметил эксперт.

Приобретать валюту, соответственно, следует, при снижении ее курса: когда доллар ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей.

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По прогнозам Тузова, доллар на валютном рынке уже не опустится ниже 65—68 рублей.

В середине декабря директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что у российской валюты есть потенциал для укрепления до уровня 65—66 рублей за доллар.



По подсчетам экспертов, 2021 год рубль встретит в диапазоне 71—75 рублей за доллар и 87—90 рублей за евро.



Татьяна Демина