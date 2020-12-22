Автомобилистам разрешат обжаловать штрафы на портале госуслуг

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти вводят новую норму, позволяющую обжаловать штрафы, пришедшие с камер ГИБДД. Автомобилисты смогут сделать это через портал госуслуг.

Соответствующие поправки в КоАП Госдума одобрила в третьем чтении. Они вступят в силу с 1 сентября 2021 года, пишут «Известия».

Однако аккаунта на «Госуслугах» будет недостаточно. Для подачи жалобы потребуется электронная подпись.

Автомобилисты в режиме онлайн смогут обжаловать широкий перечень нарушений ПДД, которые, по их мнению, они получили незаслуженно.