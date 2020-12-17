Алексей Белых официально назначен управляющим директором Казанского вертолетного завода

Фото: Максим Платонов (архив)

Совет директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) официально назначил Алексея Белых руководителем предприятия. Он занял должность управляющего директора завода.

Фото: rhc.aero

«Продолжить начинания и воплощать в жизнь задачи следующего уровня теперь предстоит новому директору — Алексею Белых, который проявил себя как опытный управленец на Улан-Удэнском авиационном заводе и Новосибирском ремонтном заводе», — приводит слова гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского пресс-служба холдинга.

Ранее «Реальное время» писало, что кандидатуру Белых на пост руководителя КВЗ выдвинуло руководство холдинга. Топ-менеджер пришел на смену Юрию Пустовгарову, который поднялся по карьерной лестнице до советника гендиректора «Вертолетов России».