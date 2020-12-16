В Казани будут судить «газовых спекулянтов» за обман сотни стариков

Сегодня прокуратура РТ утвердила обвинение по делу 103 потерпевших казанцев — покупателей сигнализаторов загазованности и дымовых извещателей по завышенным ценам. В их обмане обвиняют трех жителей Казани.



По версии следствия, обвиняемые в аферах с февраля 2018 по август 2019 года лично и через посредников занимались реализацией вышеназванных приборов, убеждая в необходимости их установки под угрозой крупных штрафов.

От действий преступной группы пострадали преимущественно люди пожилого возраста, ущерб оценен в сумму более 1,4 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Вину все трое не признают, двое из них сейчас под стражей, один под домашним арестом.

Дело рассмотрит Ново-Савиновский райсуд.