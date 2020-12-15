В Башкирии задержали руководителя сгоревшего дома престарелых, где погибли 11 человек

Фото: Ирина Плотникова (архив)

В Башкирии задержали 43-летнюю руководительницу Центра соцобслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)», где во время пожара погибли 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

Женщина задержана по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото: surb.sledcom.ru

В настоящее время проводится обыск жилища задержанной, изымается необходимая документация, назначены судебные экспертизы. По итогам следственных действий подозреваемую могут заключить под стражу.

Напомним, что пожар в селе Ишбулдино в Башкирии случился в ночь на 15 декабря. Погибли 11 постояльцев (четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет). Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина