Специалисты назвали способы снизить расход топлива зимой

Фото: Максим Платонов (фото)

Эксперты назвали несколько приемов, которые помогут снизить расход топлива зимой. Обычно из-за холодов машины тратят больше бензина.

В первую очередь специалисты советуют прогревать автомобиль не больше 2-3 минут, чего должно хватить для современных машин.

Также они рекомендовали очищать капот, багажник и крышу от снега, льда и воды — на больших скоростях это снизит сопротивление воздуха, пишет «ФедералПресс».

Фото: Максим Платонов (фото)

Чтобы хранить машину в тепле ее можно укрывать специальным одеялом. Стоит подкачать колеса — авто будет лучше ехать, что также сократит расход топлива.

Если достать из машины лишний груз, она тоже будет тратить меньше топлива. Можно достать из багажника летние вещи, которые не понадобятся в ближайшее время.

Подобранное по сезону масло также послужит указанной цели.

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