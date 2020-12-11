На сайте госуслуг Татарстана запустили отсчет до Нового года
В Татарстане на портале госуслуг республики и на всех сайтах органов госвласти РТ появился баннер, который отсчитывает оставшиеся дни, часы, минуты и секунды до наступления Нового года.
Снеговик, стоящий в медицинской маске, напоминает о важности соблюдения мер безопасности даже в праздники. Все пользователи портала госуслуг получат специальные новогодние поздравления от руководства республики. Уведомления придут в личный кабинет на портале и в приложении «Услуги РТ», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Баннеры появились на 116 республиканских сайтах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым