На сайте госуслуг Татарстана запустили отсчет до Нового года

В Татарстане на портале госуслуг республики и на всех сайтах органов госвласти РТ появился баннер, который отсчитывает оставшиеся дни, часы, минуты и секунды до наступления Нового года.

Снеговик, стоящий в медицинской маске, напоминает о важности соблюдения мер безопасности даже в праздники. Все пользователи портала госуслуг получат специальные новогодние поздравления от руководства республики. Уведомления придут в личный кабинет на портале и в приложении «Услуги РТ», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Фото: скриншот / digital.tatarstan.ru

Баннеры появились на 116 республиканских сайтах.

Татьяна Леухина