Вилков, Безбородов и Левников отстранены от судейства матчей РПЛ

Арбитры Михаил Вилков, Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По данным источника, все трое будут подвергнуты санкциям со стороны Российского футбольного союза из-за допущенных ошибок.

Безбородов и Левников наказаны за свою работу на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», после которого краснодарский клуб подал протест на судейство.

Фото: premierliga.ru

Вилков отстранен после скандала с назначением пенальти в ворота казанского «Рубина» в матче с «Краснодаром». При этом экспертная судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) признала его работу в этой игре безошибочной.

Напомним, матч «Рубина» в Краснодаре завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.