В России продлят действующие правила медосмотра водителей до 2022 года

Минздрав России решил продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Проект приказа уже подготовили, и в настоящее время он проходит необходимые юридические процедуры.

«Министерством здравоохранения РФ с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В это же время будет продолжена экспертная работа по совершенствованию медицинского освидетельствования. Ожидается расширение спектра применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Сейчас во время медосвидетельствования может быть использован лишь CDT-тест (маркер хронического злоупотребления алкоголем, — прим. ред.). Предлагаемые нововведения позволят использовать любые существующие методики, например исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле 2019 года российский Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года.

Это спровоцировало длинные очереди в наркодиспансеры. Эксперты сообщали, что стоимость справки психиатра-нарколога изменится в отдельных регионах с 200—1000 руб. до 5—6 тыс. рублей. В частности, в Казани медосмотр для водителей обошелся бы в 5 тысяч рублей против 700 рублей. В столице Татарстана пожилой мужчина умер, стоя в очереди за справкой от нарколога.



Из-за этого введение данной нормы сначала перенесли на 1 июля 2020 года, а позже отложили до 1 января 2021 года.

Татьяна Леухина