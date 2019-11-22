Казанским водителям справка от нарколога обошлась бы в 5 тысяч рублей

В Республиканском наркологическом диспансере на Сеченова, 6 прокомментировали, что в Казани медосмотр для водителей обошелся бы в 5 тысяч рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в медучреждении.

Корреспондент уточнил стоимость под видом обеспокоенного жителя. По словам сотрудницы наркодиспансера, планировалось, что цена за необходимую справку должна была взлететь до 5 тысяч рублей. Вчера указом Минздрава повышение цен остановили.

Отметим, что сейчас справка психиатра-нарколога стоит 700 рублей.

Напомним, что в городах России выстроились огромные очереди в наркодиспансеры из-за предстоящего повышения цен на медосвидетельствование водителей. Республиканский диспансер опубликовал новый порядок прохождения. После сообщений о массовой обеспокоенности новый порядок раскритиковал Владимир Путин, а Минздрав РФ отложил данное решение.