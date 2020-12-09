Кабмин РФ выделил полмиллиарда рублей на строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске

Фото: wikimedia.org / Крылов Иван

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 500 млн рублей на строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Зал будет площадью 6,2 тыс. кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию — 2023 год. В 2022 году на строительство выделят 202,7 млн рублей, в 2023 году — 297,2 млн.

Всего кабмин направит более 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию учреждений культуры в 22 регионах страны. Работа ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».