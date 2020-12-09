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Кабмин РФ выделил полмиллиарда рублей на строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске

10:19, 09.12.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Кабмин РФ выделил полмиллиарда рублей на строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске
Фото: wikimedia.org / Крылов Иван

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 500 млн рублей на строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Зал будет площадью 6,2 тыс. кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию — 2023 год. В 2022 году на строительство выделят 202,7 млн рублей, в 2023 году — 297,2 млн.

Всего кабмин направит более 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию учреждений культуры в 22 регионах страны. Работа ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

ОбществоКультура Татарстан
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