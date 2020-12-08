Татарстан стал лидером ПФО по количеству выданных ипотечных кредитов в октябре

В Татарстане портфель ипотечных жилищных кредитов с начала года вырос на 20,8% и достиг 256,7 млрд рублей по состоянию на 1 ноября. Республика стала лидером по количеству и сумме выданных ипотечных кредитов в октябре.

За период с января по октябрь текущего года татарстанцам выдано ипотечных кредитов на сумму 100,5 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре этого года банки предоставили 7,7 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,9 раза больше, чем в октябре прошлого года. Объем выданных ссуд вырос вдвое — до 17,3 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

«По объему ипотечного портфеля Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Республика лидирует в округе также по количеству и сумме выданных ипотечных кредитов в октябре. Поддержку ипотечному рынку по-прежнему оказывают программы льготной ипотеки, в том числе под 6,5% годовых», — отметил управляющий отделением — национальным банком по республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Доля просроченной задолженности в Татарстане по состоянию на 1 ноября составила 0,61% от общего объема портфеля, на ту же дату годом ранее — 0,66%, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

По данным ДОМ.РФ, на 3 декабря в республике выдано более 9 тысяч льготных кредитов под 6,5% годовых на сумму 23,6 млрд рублей.

Согласно исследованию, Татарстан вошел в пятерку лидеров по выдаче ипотечных кредитов в России.

Татьяна Леухина