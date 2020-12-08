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Дому №1-6 в казанском ЖК «Салават купере» выдали заключение о соответствии

10:00, 08.12.2020
Дому №1-6 в казанском ЖК «Салават купере» выдали заключение о соответствии
Фото: Госстройнадзор РТ

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации новому жилому дому №1-6 в казанском жилом комплексе «Салават купере». Дом возведен по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь дом будет введен в эксплуатацию. Всего в нем располагаются 302 квартиры, общая площадь 19-этажного здания составила 25,6 тыс. кв. метров. На территории дома есть детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.

В конце ноября ЗОС получил еще один 340-квартирный жилой дом в третьем квартале ЖК «Салават купере».

Недвижимость Татарстан
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