Дому №1-6 в казанском ЖК «Салават купере» выдали заключение о соответствии

Фото: Госстройнадзор РТ

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации новому жилому дому №1-6 в казанском жилом комплексе «Салават купере». Дом возведен по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь дом будет введен в эксплуатацию. Всего в нем располагаются 302 квартиры, общая площадь 19-этажного здания составила 25,6 тыс. кв. метров. На территории дома есть детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.

В конце ноября ЗОС получил еще один 340-квартирный жилой дом в третьем квартале ЖК «Салават купере».