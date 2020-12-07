Татарстан есть в списке регионов с наиболее эффективными разработками в ПО

Специалисты ассоциации «Руссофт» составили список 30 регионов, наиболее развитых в разработке программного обеспечения. Татарстан занял 5-е место, пишут «Известия».

Ожидаемо список возглавили Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Новосибирск, Нижний Новгород и Татарстан. Отмечается, что эти регионы существенно отстают, тем не менее сильно опережают другие регионы.

Татарстан, согласно данным «Руссофта», славится количеством рабочих мест. По этому критерию он уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Отмечают, что оборот компаний по разработке ПО в Татарстане — около 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российское ПО будут устанавливать на все гаджеты в стране.