Башкирский кулибин собрал собственный вертолет — видео

Изобретатель из башкирской деревни Марсель Кутлубаев собрал вертолет из подручных средств. Пока это прототип, но кулибин уже подумывает собрать более крупную модель, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Изобретатель обучался в технологическом техникуме. Навыков в создании летательных аппаратов он не имеет. До этого собирал велосипеды, мотоциклы и автомобиль.

Кстати, именно из запчастей от мотоциклов и начал строить вертолет Кутлубаев.