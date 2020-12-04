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Технологии

Башкирский кулибин собрал собственный вертолет — видео

21:25, 04.12.2020
Башкирский кулибин собрал собственный вертолет — видео

Изобретатель из башкирской деревни Марсель Кутлубаев собрал вертолет из подручных средств. Пока это прототип, но кулибин уже подумывает собрать более крупную модель, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Изобретатель обучался в технологическом техникуме. Навыков в создании летательных аппаратов он не имеет. До этого собирал велосипеды, мотоциклы и автомобиль.

Кстати, именно из запчастей от мотоциклов и начал строить вертолет Кутлубаев.

Технологии БашкортостанТатарстан
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