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КАМАЗу предложили назвать новый грузовик в честь Павла Воли

13:17, 03.12.2020
КАМАЗу предложили назвать новый грузовик в честь Павла Воли
Фото: realnoevremya.ru

Автомобильный завод КАМАЗ отреагировал на слова российского артиста Павла Воли о названии их нового грузовика КАМАЗ №54907.

В своем недавнем выступлении «России нужна реклама» Воля заявил, что новинке КАМАЗа не хватает оригинального названия.

Фото: instagram.com/kamaz_official

«Практически сразу нам стали поступать предложения назвать КАМАЗ-#54901 ВОЛЯ. Как вы считаете, хорошая ли идея?» — гласит сообщение в официальном Instagram-аккаунте завода.

О том, как в сентябре в Казани прошел тест-драйв КАМАЗ-54901, смотрите в видеосюжете «Реального времени».

Татьяна Демина
Авто Татарстан
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