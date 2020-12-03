КАМАЗу предложили назвать новый грузовик в честь Павла Воли

Автомобильный завод КАМАЗ отреагировал на слова российского артиста Павла Воли о названии их нового грузовика КАМАЗ №54907.

В своем недавнем выступлении «России нужна реклама» Воля заявил, что новинке КАМАЗа не хватает оригинального названия.

Фото: instagram.com/kamaz_official

«Практически сразу нам стали поступать предложения назвать КАМАЗ-#54901 ВОЛЯ. Как вы считаете, хорошая ли идея?» — гласит сообщение в официальном Instagram-аккаунте завода.

О том, как в сентябре в Казани прошел тест-драйв КАМАЗ-54901, смотрите в видеосюжете «Реального времени».



Татьяна Демина