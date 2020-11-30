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Петр Иванов стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

16:39, 30.11.2020
Петр Иванов стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
Фото: vk.com/sborbeg

Генеральный директор компании «Скоростные магистрали» Петр Иванов выбран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции организации.

На вакантную должность также претендовали олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Всего Иванов набрал 56 голосов выборщиков, Привалова — 7, Гусев — 10.

Евгений Юрченко. Фото: rusathletics.info

Напомним, пост президента ВФЛА до середины июля возглавлял Евгений Юрченко, который покинул свою должность по собственному желанию. Ранее он был назначен на пост главы федерации в конце февраля прошлого года, когда из-за допингового скандала от должности был отстранен Дмитрий Шляхтин.

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