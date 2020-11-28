В Челябинской области представили автоклуб, созданный на базе КАМАЗа
В Саткинском районе Челябинской области прошла презентация нового автоклуба на базе автомобиля КАМАЗ-43118-50.
Автоклуб оснастили современной музыкальной аппаратурой и светодиодным экраном. Теперь для жителей 19 населенных пунктов семи поселений Саткинского района, в которых нет стационарных культурно-досуговых учреждений, будут проводить культурно-массовые мероприятия, сообщает пресс-служба района.
Ранее КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей.
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