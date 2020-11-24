Песков: как глава государства, президент не может принимать участие в вакцинации в качестве добровольца

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца.



Песков отметил, что президент еще не сделал прививку от коронавируса, потому что вакцинация еще не началась, и российский лидер не может привиться несертифицированной вакциной.

Фото: kremlin.ru

«Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — приводит слова Пескова RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что нового обращения Путина к россиянам на фоне пандемии не планируется.

Маргарита Головатенко