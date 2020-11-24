Песков: как глава государства, президент не может принимать участие в вакцинации в качестве добровольца
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца.
Песков отметил, что президент еще не сделал прививку от коронавируса, потому что вакцинация еще не началась, и российский лидер не может привиться несертифицированной вакциной.
«Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — приводит слова Пескова RT.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что нового обращения Путина к россиянам на фоне пандемии не планируется.
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