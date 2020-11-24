Тарасова: «Туктамышева с блеском выиграла турнир, теперь с ней будут считаться»

Тренер, телекомментатор и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Елизавету Туктамышеву и ее тренерский штаб после победы на этапе Гран-при России в Москве.

«Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича (Мишина). У них были годы подъема и годы забвения. Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза еще и четверной тулуп сможет сделать, так ее и вовсе не обыграть», — считает Тарасова.

Елизавета Туктамышева. Фото: fsrussia.ru

Она также отметила, что теперь лидерам женского одиночного катания придется всерьез считаться с Туктамышевой.

«Молодец девочка, выросла большая спортсменка. Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир», — сказала Тарасова.

Напомним, Туктамышева победила на этапе Гран-при России по фигурному катанию, оставив позади себя Алену Косторную и Александру Трусову, считавшихся фаворитами турнира.