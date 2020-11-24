Попова о вакцинации от коронавируса: «Привиться гораздо правильнее и лучше, чем переболеть»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, то этим нужно воспользоваться.

«Прививаться надо обязательно. Здесь сомнений быть не может, как появляется возможность — ее нужно использовать, потому что привиться сегодня гораздо правильнее и лучше для каждого из нас, чем переболеть», — сказала она на пресс-конференции.

Ранее исследование показало, что 60% казанцев не готовы сделать прививку от коронавируса. Больше всего тех, кто отказывается вакцинироваться, в Москве и Санкт-Петербурге.

