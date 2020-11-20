Косторная выиграла в короткой программе на этапе Гран-при России
На мировом этапе Гран-при России закончился первый соревновательный день в женском одиночном катании.
Лидерство после коротких программ захватила Алена Косторная, набравшая 78,84 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (74,7), чисто исполнившая тройной аксель. Первую «тройку» замкнула Александра Трусова.
Завтра девушки представят свои произвольные программы, после чего определят победителя соревнований.
Напомним, ранее из-за болезни с этапа снялась одна из главных фавориток Анна Щербакова.
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 78,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,7
3. Александра Трусова (Россия) — 70,81
4. Анастасия Гулякова (Россия) — 70,07
5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 68,47
6. Софья Самодурова (Россия) — 68,01...СпортФигурное катание
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