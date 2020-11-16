Главное о коронавирусе на 16 ноября: нарушения в Казани и Челнах, локдаун в Бурятии и Австрии

Дефицит лекарств в Челнах

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 62 новых случая коронавируса, из них два — завозные, остальные — контактные. Таким образом, всего в Татарстане на утро 16 ноября выявлено 9 305 случаев COVID-19. За сутки выздоровело 46 человек, всего — 8 174 человека.

Умер экс-руководитель пресс-службы КАМАЗа, бывший заместитель гендиректора КАМАЗа по связям с общественностью Наиль Галиуллин. Неделю назад его госпитализировали в Набережночелнинский госпиталь для ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал, что пока что нет ни одного медицинского препарата, который напрямую боролся бы с коронавирусной инфекцией. Все эти лекарства действуют на различные симптомы, которые вызывает COVID-19.

Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал «бить во все колокола, когда касается вопрос жизни и здоровья людей» в ответ на ситуацию с дефицитом лекарств в аптеках города. По его словам, в случае ухудшения ситуации со снабжением препаратами, необходимо выйти «на республику», так как этот вопрос находится в компетенции властей Татарстана.

В Набережных Челнах частные медучреждения «Бостон», «Здоровье плюс» и «Чистые сосуды» нарушили санитарно-эпидемиологические требования работы в условиях распространения COVID-19. Организации не измеряли посетителям температуру на входе, еще Роспотребнадзор выявил в медучреждениях отсутствие журналов работы рециркулятора воздуха и нарушения в сортировке отходов их деятельности.

За две недели полиция Казани выявила 45 фактов нарушения ограничений работы заведений в ночное время. Всего с начала пандемии коронавируса к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм привлекли более 900 должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



Фото Максима Платонова

15-кратный спрос на лекарства



За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 864 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 948 603 человек, а выздоровевших — до 1 453 849 человек.



Зафиксировано 303 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 33 489 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 69,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 534 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 458,6 тыс. человек.

Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова перечислила скрытые угрозы коронавируса: инфекция негативно воздействует на поджелудочную железу, в связи с чем у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета. Другая скрытая угроза COVID-19 — ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России спрос на лекарства вырос с лета в 15 раз. В стране в начале лета нарастили объем производства препаратов вдвое.

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об общих чертах коронавируса и испанки — вируса, который распространялся в начале XX века. По его словам, испанка тоже распространялась волнами. Коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти.

Министр транспорта России Виталий Савельев получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель министра, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии с 16 по 30 ноября закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия общественного питания. Регион стал первым в России, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса.



В России более 900 рестораторов, более тысячи представителей фитнеса, салонов красоты и других организации в 77 регионах присоединились к противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. Акцию, запущенную бизнесменами, поддержал столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Фото mos.ru

В следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей, сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Испытания «Спутник V» в Индии и поставки в Венесуэлу



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 54 370 756 человек, 1 317 140 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 037 061). На второй строчке — Индия (8 845 127), на третьей — Бразилия (5 863 093). На четвертом месте — Франция (1 915 713), на пятом — Россия (1 910 149).



Больше всего смертей зафиксировано в США (246 214). За ними следуют Бразилия (165 798), Индия (130 070), Мексика (98 542) и Великобритания (52 026).



Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении в стране полного локдауна с 17 ноября по 6 декабря в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото mos.ru