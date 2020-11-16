Мэр Набережных Челнов призвал «бить во все колокола» при нехватке лекарств в аптеках

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал «бить во все колокола, когда касается вопрос жизни и здоровья людей» в ответ на ситуацию с дефицитом лекарств в аптеках города.

По его словам, в случае ухудшения ситуации со снабжением препаратами, необходимо выйти «на республику», так как этот вопрос находится в компетенции властей Татарстана.

Магдеев дал указание усилить контроль за наличием лекарств в аптеках и лечебных учреждениях Челнов. Он обратил внимание, что к ряду лечебно-профилактических учреждений есть замечания.

Фото: Маргарита Головатенко

Напомним, что в аптеки Татарстана после введения маркировки лекарств перестали поступать некоторые препараты. В начале ноября руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что дефицит лекарств в аптеках из-за того, что люди впрок закупают препараты.

