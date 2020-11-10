«Синтез» отправился в Будапешт на матчи квалификации Лиги чемпионов

Ватерполисты СК ВВС «Синтез» отправились в Будапешт на матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Команда Марата Закирова на данном этапе сыграет в подгруппе 1 группы «Б». Соперниками «Синтеза» станут венгерский «ОSC Будапешт», сербские «Раднички», испанская «Терраса» и французский «Туркуа».

Первый матч в главном европейском турнире по водному поло казанцы проведут 11 ноября против сербской команды.

Все игры пройдут при строгом контроле соблюдения антиковидного регламента Европейской Лиги водных видов спорта (LEN). Все игроки, участвующие в турнире, обязаны предъявить отрицательный тест на ковид.

Напомним, «Синтез» лидирует в чемпионате России после 14 сыгранных туров. В активе казанской команды 14 побед и ни одного поражения.