«Синтез» одержал 14-ю победу подряд в чемпионате России по водному поло

«Синтез» в гостях обыграл питерскую «Балтику» (13:10) во втором матче 6-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы выиграли три из четырех четвертей встречи и одержали победу. По ходу игры в составе команды Марата Закирова был удален вратарь Евгений Костров, вместо которого вышел Игорь Чирков.

Благодаря этой победе «Синтез» продолжил уверенно лидировать в чемпионате страны. По итогам 14 сыгранных матчей в активе казанцев 14 побед и 28 набранных очков.

В ближайшее время команда из Казани отправится в Будапешт, где сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов-2020/21.

«Балтика» (Санкт-Петербург) — «Синтез» (Казань) — 10:13 (3:4, 2:3, 2:3, 3:3).