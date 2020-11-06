«Зенит-Казань» обыграл уфимский «Урал» в матче полуфинала Кубка России

«Зенит-Казань» обыграл уфимский «Урал» (3:1) в матче полуфинального этапа Кубка России в Казани.

Хозяева площадки уверенно начали игру, но уже во второй партии отдали сет уфимцам. После этого волейболисты «Зенит-Казань» собрались и выиграли в двух оставшихся партиях, не позволяя сопернику набрать более 19 очков.

Победный результат пойдет сразу в два зачета — на Кубок России и матч 26-го тура Суперлиги.

Завтра казанцы сыграют вторую игру на турнире. Соперником команды Владимира Алекно станет «Газпром-Югра».

Напомним, «Зенит-Казань» уступил уфимскому «Уралу» на предварительном этапе Кубка России. После этого Алекно заявил, что отныне гегемония казанцев в российских турнирах закончена.

«Зенит-Казань» — «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:22, 27:29, 25:18, 25:19).