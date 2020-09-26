Алекно: «Гегемония закончилась, все. Нас уже «Урал» обыгрывает»

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно заявил, что казанский клуб больше не единственный фаворит в чемпионате России. По его словам, гегемония казанцев в волейболе закончилась.

«За последние два сезона мы потеряли почти все титулы. Гегемония закончилась, все. Нас уже «Урал» обыгрывает. Можно говорить, что у нас второй состав был, кого-то из игроков не было, но это все ерунда. Мы дали всем почувствовать, что с нами можно играть, и нас можно обыгрывать. Будем работать. Думаю, ребята уже соскучились по большим победам», — сказал Алекно.

В Кубке России «Зенит-Казань» впервые в истории уступил уфимскому «Уралу». Фото: zenit-kazan.com

Напомним, ранее в Кубке России «Зенит-Казань» впервые в истории уступил уфимскому «Уралу» (1:3) и вышел в следующий раунд турнира со второго места в группе.

Сегодня казанский клуб сыграет в первом туре Суперлиги страны дома против «Факела» из Нового Уренгоя. Подробнее о самых значимых событиях в предстоящем чемпионате России по волейболу среди мужчин можно почитать в материале «Реального времени».