«Зенит-Казань» уступил уфимскому «Уралу» на предварительном этапе Кубка России

«Зенит-Казань» проиграл в Казани уфимскому «Уралу» (1:3) в матче предварительного этапа Кубка России по волейболу.

Казанцы смогли взять лишь вторую партию, где победили со счетом 25:19. В остальных сетах команда Владимира Алекно не справилась с напором соперника.

После этого поражения казанский «Зенит» упал на второе место в своей группе в Кубке России, пропустив вперед «Урал».

«Зенит-Казань» — «Урал» (Уфа) — 1:3 (27:29, 25:19, 19:25, 29:31).