Ахтямов начнет в запасе матч с Финляндией на Кубке Карьяла

Тренерский штаб Игоря Ларионова определился с игроками, которые сыграют в стартовом составе сборной России в матче с Финляндией на этапе Евротура Кубок Карьяла.

В воротах игру начнет Ярослав Аскаров, а его сменщиком заявлен голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов. Также в состав попали казанец Илья Сафонов и воспитанник «Нефтехимика» Максим Грошев.

Кроме них сыграют четыре представителя Уфы — Шакир Мухамадуллин, Родион Амиров, Данил Алалыкин и Данил Башкиров.

В качестве капитана команду выведет форвард СКА Василий Подкользин.

Cостав национальной сборной России на первый матч Кубка Карьяла против Финляндии: https://t.co/GXtIK601GG#снамироссия pic.twitter.com/wtQRi711QO — Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020

Встреча начнется в 19:30 по мск и будет показан в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробнее со списком всех приглашенных на этап Евротура можно ознакомиться здесь.