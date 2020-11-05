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Ахтямов начнет в запасе матч с Финляндией на Кубке Карьяла

18:50, 05.11.2020
Ахтямов начнет в запасе матч с Финляндией на Кубке Карьяла
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб Игоря Ларионова определился с игроками, которые сыграют в стартовом составе сборной России в матче с Финляндией на этапе Евротура Кубок Карьяла.

В воротах игру начнет Ярослав Аскаров, а его сменщиком заявлен голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов. Также в состав попали казанец Илья Сафонов и воспитанник «Нефтехимика» Максим Грошев.

Кроме них сыграют четыре представителя Уфы — Шакир Мухамадуллин, Родион Амиров, Данил Алалыкин и Данил Башкиров.

В качестве капитана команду выведет форвард СКА Василий Подкользин.

Встреча начнется в 19:30 по мск и будет показан в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробнее со списком всех приглашенных на этап Евротура можно ознакомиться здесь.

СпортХоккей
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