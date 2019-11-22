Обувная фабрика «Спартак» вернула права на товарные бренды

Арбитражный суд Татарстана вернул ОАО «Обувная фабрика «Спартак» права на товарные знаки Вon Ton, Poliar, «Бон тон» и «Спартак», под которыми ранее выпускалась обувь.

Бренды были отчуждены «в условиях неплатежеспособности должника», что привело к «причинению вреда имущественным правам кредиторов».

Товарные знаки были проданы в декабре 2016 года ООО «УК «Шуз концепт»» по заниженной цене — 80 тыс. рублей. Суд признал договор о передаче прав на товарные знаки УК «Шуз концепт» недействительным и включил претензии УК в размере 80 тыс. рублей в реестр требований кредиторов «Спартака», сообщает «Коммерсант»

Ранее ОАО «Обувная фабрика «Спартак» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ООО «Шуз Эксперт» за долг в 170,6 млн рублей. Основным видом деятельности «Шуз Эксперт» является оптовая торговля обувью.