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Определились соперники «Синтеза» по квалификационному раунду Лиги чемпионов

11:51, 23.09.2020
Определились соперники «Синтеза» по квалификационному раунду Лиги чемпионов
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло сезона-2020/21.

Казанский «Синтез» за путевку в групповой этап турнира поборется с сербским «Раднички», испанской «Терассой», французским «Туркуэном», а также венгерским «ОСЦ Будапешт».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире все матчи квалификационного раунда будут проходить в двух городах — итальянских Сиракузах и венгерском Будапеште. Казанская команда сыграет в венгерской локации.

Матчи «Синтеза» в Будапеште пройдут с 11 по 15 ноября.

Напомним, ранее команда Марата Закирова успешно стартовала в чемпионате России. «Синтез» одержал четыре победы подряд и возглавил турнирную таблицу первенства.

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