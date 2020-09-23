Определились соперники «Синтеза» по квалификационному раунду Лиги чемпионов

Во вторник в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло сезона-2020/21.

Казанский «Синтез» за путевку в групповой этап турнира поборется с сербским «Раднички», испанской «Терассой», французским «Туркуэном», а также венгерским «ОСЦ Будапешт».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире все матчи квалификационного раунда будут проходить в двух городах — итальянских Сиракузах и венгерском Будапеште. Казанская команда сыграет в венгерской локации.

Матчи «Синтеза» в Будапеште пройдут с 11 по 15 ноября.

Напомним, ранее команда Марата Закирова успешно стартовала в чемпионате России. «Синтез» одержал четыре победы подряд и возглавил турнирную таблицу первенства.