Люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом

Люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Нестеров опирается на данные китайских ученых, которые выяснили, что среди зараженных коронавирусом всего 10% носят очки. Это связывают с тем, что очки мешают людям прикасаться к глазам. Ученые уверяют, что SARS-CoV-2 попадает в организм через рецептор ACE-2, который есть и на слизистой глаз, поэтому у 12% зараженных наблюдается покраснение или отек органов зрения.

«В Китае было проведено исследование, которое показало, что люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%», — цитирует ученого «Российская газета».

Ране ученые заявили, что почти все пациенты, переболевшие коронавирусом, через 3—5 месяцев теряют антитела и подвергаются риску повторного заражения.

