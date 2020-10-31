Криштиану Роналду вылечился от коронавируса за 19 дней
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Португальский футболист вылечился от COVID-19 спустя 19 дней после заражения. Роналду уже покинул самоизоляцию и вскоре присоединится к команде.
. @Cristiano recovers from Covid-19https://t.co/4etecyAw0O pic.twitter.com/YPZSm0My8A— JuventusFC (@juventusfcen) October 30, 2020
Напомним, португалец заразился коронавирусом в середине октября. Сообщалось, что футболист переносит болезнь бессимптомно.СпортФутбол
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