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Криштиану Роналду вылечился от коронавируса за 19 дней

06:37, 31.10.2020
Криштиану Роналду вылечился от коронавируса за 19 дней
Фото: realnoevremya.ru

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Португальский футболист вылечился от COVID-19 спустя 19 дней после заражения. Роналду уже покинул самоизоляцию и вскоре присоединится к команде.

Напомним, португалец заразился коронавирусом в середине октября. Сообщалось, что футболист переносит болезнь бессимптомно.

СпортФутбол
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