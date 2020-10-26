«Конкурсник» «Тандем-Д» выставил на торги права требования на 1,6 млрд рублей

Фото: skyscrapercity.com / Герцог Игторн

Конкурсный управляющий ООО «Тандем-Д» объявил торги по продаже дебиторской задолженности обанкротившегося застройщика. Начальная цена 11 лотов составляет 1,6 млрд рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 ноября. Итоги торгов будут подведены 3 ноября, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Самыми крупными лотами являются права требования к ООО «Адара» (603,9 млн), ООО «Партнер» (723,9 млн) и ООО «Аида и Д» (225,5 млн).

Ранее «Реальное время» писало, что компании удалось продать недостроенные объекты в ЖК «Экопарк «Дубрава». Выручить за эти объекты удалось 489 млн рублей.