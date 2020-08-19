Недострои казанского ЖК «Экопарк «Дубрава» продали через башкир за полмиллиарда

Что известно о покупателях «Дубравы»

Как выяснило «Реальное время», конкурсному управляющему ООО «Тандем-Д», обанкротившемуся застройщику жилого комплекса «Экопарк «Дубрава» в Казани, удалось продать комплекс недостроенных зданий в ЖК. Право аренды земельного участка площадью 103,7 тыс. кв. м, два недостроенных дома в 9—16 этажей и один недострой на 8 этажей ушли с молотка за 489 млн рублей.

Как следует из информации аукциона, победителем стал ИП Ахтямов Марсель Маратович из Башкирии, однако действовал он как агент в интересах казанского ООО «Арт и К» — именно с последним и был заключен договор на почти полмиллиарда рублей. Других желающих поторговаться за недострои в «Экопарке «Дубрава» не было.

Право аренды земельного участка площадью 103,7 тыс. кв. м, два недостроенных дома в 9—16 этажей и один недострой на 8 этажей ушли с молотка за 489 млн рублей. Фото Topoliok / skyscrapercity.com

При этом покупателю благодаря банкротным торгам, похоже, удалось ощутимо сэкономить — согласно ответу оценщика (имеется в распоряжение «Реального времени»), рыночная стоимость имущественного комплекса может превышать 837 млн рублей, ранее на торги этот лот выставлялся за 750 и за 658 млн рублей.

И именно покупатель представляет собой наибольший интерес — компания не принадлежит к числу «акул» татарстанского строительного рынка, более того, она была зарегистрирована всего год назад, в июле 2019-го. Единственным владельцем и директором, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», является некто Артур Таборко. Компания не является членом СРО и не имеет в открытом доступе контактных номеров. При этом за 2019 год компания заработала 3,53 млн рублей и получила чистую прибыль в 2,28 млн рублей. Чистые активы компании по итогам года составили 2,35 млн рублей — не так уж много для покупки полумиллиардного лота.

Через учредителя прослеживается связь с другой региональной строительной компанией, ООО «Тимер Инжиниринг», зарегистрированной два года назад — там Таборко до декабря 2018 года числился совладельцем и директором. Сейчас компания на 100% принадлежит Ринату Тимерпалатову, он же является руководителем. За 2019 год «Тимер Инжиниринг» заработал 1,74 млрд рублей и получил прибыль в 8,3 млн рублей.

На основе реестра проверок Ростехнадзора можно узнать, что компания работала на строительстве ЖК «Горкинский лес» на улице братьев Касимовых. Фото Air@t / skyscrapercity.com

Компания не является поставщиком по каким-либо госконтрактам и не светилась в крупных арбитражных процессах. Однако на основе реестра проверок Ростехнадзора можно узнать, что компания работала на строительстве ЖК «Горкинский лес» на улице Братьев Касимовых, а также в ЖК «Малиновка» на улице Завойского в Казани. К слову, ведомство время от времени находило в работе «Тимер Инжиниринга» на этих объектах небольшие нарушения.

Связаться с руководством этой компании не удалось — номера из открытых источников являются нерабочими, а в СРО «Объединение строительных организаций Татарстана», куда входит «Тимер Инжиниринг», объяснили, что компания не предоставляет свои номера из-за большого количества «непрофильных» звонков. Поэтому невозможно сделать однозначный вывод о том, приобретены ли недострои «Дубравы» в интересах этой компании.

Как застройщика «Дубравы» подвели под банкротство кредиты в ТФБ и «Интехбанке»

ЖК «Экопарк «Дубрава» — целый жилой микрорайон, расположенный в южной части Казани, на улице Дубравной. Концепция его застройки предполагала строительство 24 жилых домов высотностью 9—19 этажей, возведение которых осуществлялось в несколько этапов.

С 2014 года застройщик ЖК, ООО «Тандем-Д», находился под контролем группы компаний «Дар» в лице Ипотечного агентства РТ — одно из юрлиц бизнес-империи Андрея Симакова. С того момента «Тандем-Д» получил разрешение и построил большую часть ЖК «Экопарк «Дубрава» — дома класса стандарт «Зимний дворец» и элит-класса «Лесная слобода». Как рассказывал тогда «Реальному времени» Симаков, за все время реализации проекта было построено 19 из 24 жилых домов, в финансировании которых участвовали «Татфондбанк» и «Интехбанк». Эти дома уже были переданы дольщикам в собственность, на оставшиеся же недострои договоры долевого участия не заключались, добавлял Симаков.

Под банкротство «Тандем-Д» подвели именно кредиты в банках группы ТФБ — в феврале 2018 года «Татфондбанк» подал иск на 2,1 млрд рублей, в мае того же года суд ввел в компании процедуру наблюдения, а через два месяца — конкурсное производство. Параллельно с этим конкурсный управляющий рухнувших банков, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), через суд добился признания недействительной сделки по погашению кредита между «Интехбанком» и «Тандемом-Д» на 330,2 млн рублей, заключенной уже при работе в банке временной администрации.



Александр Артемьев