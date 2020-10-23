11 лет Windows 7: чем «семерка» запала в душу тем, кто до сих пор на ней

В конце октября исполнилось 11 лет с момента выхода одной из самых популярных операционных систем от Microsoft — Windows 7. Первый выпуск ее состоялся 22 октября 2009 года, «семерка» пришла на смену вышедшей за 3 года до этого и не получившей популярности Windows Vista. «Семерка» не повторила неудачный путь «Висты» и стала очень популярной операционной системой. Настолько, что ее не смогла «переплюнуть» следующая ОС — Windows 8, да и выход в целом удачной Windows 10 еще долгое время для многих пользователей не давал оснований для отказа от Windows 7. Мы попытаемся вспомнить основные преимущества Windows 7 перед «десяткой», благодаря которой ОС так надолго задержалась на компьютерах пользователей.

Без «Пуска» ничто не мило

Основным недостатком новой по сравнению с Windows 7 «восьмерки» стала гордость Microsoft — интерфейс Metro. Предполагалось, что он станет революционным и изменит взгляд на операционные системы в целом. На практике же отказ от меню «Пуск», большие иконки приложений, да и в целом, переориентирование на интерфейс планшетов и смартфонов (при том, что системы для них все равно были не тем же самым, что компьютерная «восьмерка») оказались неудобными. Под давлением пользователей Microsoft выпустила существенно обновленную Windows 8.1, где классическому дизайну уделялось большее внимание, хотя упор делался по-прежнему на Metro-интерфейс.

Неудачная «восьмерка» стала первым шагом к тому, чтобы пользователи еще долго воспринимали Windows 7 как «старую добрую» операционную систему, и любые изменения от Microsoft воспринимали в штыки. В дальнейшем, кстати, Microsoft отказалась от развития Windows 8 для планшетов и смартфонов, так что Metro-интерфейс вообще оказался без надобности.

Да выпей чаю

Windows 7 была операционной системой, которая позволяла пользователю не задумываться о том, чем он, собственно, пользоваться. Она минимально напоминала о своем присутствии и была стабильной. Вышедшая в 2012 году «восьмерка», как уже говорилось, заставляла его переучиваться, а пришедшая на смену в 2015 году Windows 10 поставила перед пользователем другие проблемы. Одна из важнейших из них — обновления.

На обновления «десятки» не жаловался только ленивый. Windows 10, конечно же, заботясь о пользователе, регулярно обновляется. Причем обычно эта забота проявляется в очень назойливом виде: вышедшее (и даже уже загруженное автоматически) обновление хочет установиться как можно быстрее, но если ты сейчас занят, хозяин, то так и быть — подожду до следующей перезагрузки. То, что после включения компьютер будет загружаться не привычные пару минут, а, например, час, для пользователя может стать неожиданностью, и он с пользой проведет время, ругая себя за то, что не выбрал продукт конкурентов.

В общем и целом проблема с обновлениями сейчас более-менее компенсируется повсеместным использованием SSD вместо жесткого диска, что делает апгрейды гораздо более быстрыми. Да и Microsoft в условиях всеобщего перехода на удаленку сделала принудительными только ключевые обновления, связанные с безопасностью. Но факт остается фактом: Windows 10 периодически живет своей жизнью, заставляя пользователя подстраиваться под систему, а не наоборот. Обновления в «семерке» (как и в «восьмерке») можно было отключить.

Ее никто не звал

Еще одно проявление «назойливости» Windows 10, косвенно связанное с предыдущим пунктом — вопрос появления системы на компьютере. Далеко не для всех сейчас пользующихся «десяткой» людей эта система стала осознанным выбором.

Windows 7 и 8 в свое время настоятельно предлагали обновление до Windows 10. Многие пользователи, малодушно не разбираясь в деталях отказа от обновления, становились счастливыми обладателями «десятки». Многие позже искали способы «откатить» версию Windows до 7. Тем не менее, многие не стали этим заниматься и остались с «десяткой», постепенно привыкая к ней. Хотя, конечно, отключенные обновления и внимание к сообщениям системы позволило значительной части пользователей остаться на «семерке».

Старикам здесь не место

Как часто бывает в мире программного обеспечения, новые версии софта изменений приносят минимум, а вот дополнительных ресурсов требуют солидно. Так ваш привычный и любимый смартфон после пары обновлений приложений начинает безбожно «тормозить», намекая, что он слишком стар для этого приложения. Так же и ставший родным ноутбук мог после обновления до «десятки» намекнуть, что вы явно не идете в ногу со временем — и с этим нужно что-то делать, как вы вообще раньше справлялись.

К примеру, оперативной памяти Windows 7 требует всего около гигабайта — что делает ее «подъемной» даже для довольно старых и маломощных компьютеров. Windows 10 ресурсов «ест» значительно больше. И, если владельцы относительно современных компьютеров вряд ли это заметят, то у владельцев более старых компьютеров может появиться логичный вопрос — зачем тратить и без того дефицитные ресурсы на то, что, в общем-то, несет чисто утилитарный смысл — то есть, операционную систему.

Нужно познакомиться поближе

Наконец, еще один недостаток у Windows 10, которого не было (или он проявлялся в гораздо меньшей степени) на Windows 7 — усиленный сбор информации о пользователе. Способов сбора информации у производителя программ может быть много, но конкретно в случае с Windows у большинства пользователей вызывает недовольство голосовой помощник Cortana — ему требуется, например, информация о контактах, истории браузера, местоположении — а еще доступ к микрофону для самого голосового управления. Правда, помощник этот отключается, как и отдельные его разрешения. И, справедливости ради, аналогичные продукты есть и на iOS, и на Android.

Так или иначе, различных сервисов — помимо Cortana, это, например, облачное хранилище, — которые могут получать доступ к личным данным, в Windows 7 было гораздо меньше. Впрочем, рядовому пользователю вряд ли хорошо знакома вся подноготная работы операционных систем, и так ли «семерка» уважает тайны пользователя, до конца не известно. Но «десятка» просит разрешений значительно больше, что и вызывает стереотипное мнение, что «раньше компьютер не знал обо мне так много».

Максим Матвеев