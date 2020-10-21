Торговый центр казанского «короля госзаказа» уходит с молотка

Бывший завод, действующий ТЦ

Как стало известно «Реальному времени» в Казани в историческом торговом центре города — на Московской, 48, рядом с Колхозным рынком на продажу выставили ТЦ «Эталон». Его предлагают купить за 570 млн рублей.



Как гласят технические характеристики здания на сайте, общая площадь торгово-развлекательного центра составляет 8 029,30 «квадратов». Из полезная площадь — 7 229,3 кв. метров, а мест общего пользования — 800 кв. метров. Площадь земельного участка, на котором располагается здание — 0,21 Га, предназначенных для торговли, организаций общественного питания и крытых спортивных объектов. Ежедневную посещаемость ТЦ оценивают в 70 тысяч человек — однако финансовые показатели работы объекта не раскрываются.

При этом 93% площади «Эталона» заполнены арендаторами, среди которых «Бургер Кинг», «Пятерочка», «Глобус» «Karri». и другие известные бренды. В торговом центре имеются фитнес-клуб «Alfa Gym» и салон красоты.

Мурат Ахмеров напомнил, что раньше здание было производственным корпусом завода «Эталон», который в 2005 году был переформатирован в торговый центр. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

В здании пять этажей, включая цокольный, с парковкой — кроме того, для посетителей доступна и парковка Колхозного рынка.

Генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров напомнил, что раньше здание было производственным корпусом завода «Эталон», который в 2005 году был переформатирован в торговый центр. Ахмеров полагает, что цена за объект еще будет снижаться — пока же сделать вывод о реальной стоимости объекта не позволяет отсутствие финансовых показателей, которые продавец обещает раскрыть лишь при личной встрече.



— Видно, что глубина здания очень большая — под офис не переформатируешь. Кроме того, у таких объектов часто бывают проблемы с заполнением арендаторами верхних этажей. Но в целом локация хорошая — Колхозный рынок, остановка, трафик, — добавил он.

С молотка уходит «непрофильный бизнес» короля госзаказа?

В 2016 году торговый дом «Эталон» находился в собственности ООО «Эталон», принадлежащего крупному татарстанскому дорожнику, бенефициару компании «Русремстрой» Рустаму Зарипову. Эта компания только за последние четыре года выиграла тендеры на общую сумму почт в 3,8 млрд рублей. Один из этих контрактов ранее вызывал внимание правоохранительных органов — свыше 70 млн от Минэкологии Татарстана за неисполненную рекультивацию Буинской свалки.

ТЦ «Эталон» на тот момент входил в топ-50 самых дорогих торговых центров Казани. Его кадастровая стоимость оценивалась в 271,738 млн рублей (для сравнения, в 2015 году — 495,33 млн рублей). По данным «Реального времени», на 2016 год Зарипову в собственности принадлежали 8 029,3 «квадратов» ТЦ «Эталон» — то есть вся его площадь.

На сегодняшний день Зарипов в учредителях ООО «Эталон» не числится. Организация на 99% принадлежит офшорной кипрской компании «КОФЕЛ ХОЛДИНГС ЛТД», которой руководит Александр Аксенов (директор ООО «Эталон» и владелец оставшегося 1% компании). Впрочем, Зарипов остается владельцем ООО «СОЦ «Эталон» и ООО «ТЦ «Эталон», объединенных с первой компанией общим адресом. Их директором является Айрат Хамурзин — он также руководит ООО «Альфа Джим», юрлицом одноименного фитнес-клуба. Добавим, что с 2016 года ООО «Эталон» не публиковало отчетность — сделать какие-то выводы об успешности бизнеса на недвижимости сейчас нельзя.

В 2019 году в ТЦ «Эталон» на продажу выставили казанский «филиал» батутного центра «Внебопарк». Фото prokazan.ru

При этом в 2019 году в ТЦ «Эталон» на продажу выставили один из связанных с Зариповым бизнесов — казанский «филиал» скандально прославившегося набережночелнинского батутного центра «Внебопарк». Продавала его компания «Мир», которая в том же году его и приобрела. Его стоимость оценили в 16 млн рублей.

В агентстве недвижимости, занимающемся продажей объекта косвенно подтвердили причастность Зарипова к торговому центру и отметили, что здание продается как «непрофильный актив». «Реальное время» направило Зарипову вопросы о продаже торгового центра через приемную «Русремстроя».



Татьяна Демина, Александр Артемьев