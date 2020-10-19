Матч «Витязя» против «Салавата Юлаева» пройдет без зрителей

Ближайшие домашние матчи подольского «Витязя» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Постановлением губернатора Московской области от 19 октября №463-ПГ вводится запрет на посещение зрителей на спортивных мероприятиях, проводимых в регионе, на период с 21 октября по 7 ноября. Это касается спортсменов профессиональных спортивных клубов.



Таким образом, матчи ХК «Витязь» 21 октября против «Салавата Юлаева» и 23 октября против ХК «Сочи» пройдут в ледовом дворце в Подольске без зрителей», — говорится в сообщении клуба.

21 и 23 октября в Подольске матчи «Витязя» пройдут без зрителей

Постановлением Губернатора Московской области от 19 октября вводится запрет на посещение зрителей на спортивных мероприятиях, проводимых в регионе на период с 21 октября по 7 ноября. pic.twitter.com/nHkBl0cMGg — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) October 19, 2020

Напомним, сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал ввод новых ограничений в регионе из-за коронавируса. С 21 октября в области будет запрещен доступ зрителей в музеи, на выставки, а также массовые мероприятия и спортивные соревнования.

Ближайший матч «Салавата Юлаева» намечен на 19 октября. Команда Томи Ламсы сыграет на выезде с «Сочи», после чего должна будет отправиться в Подольск на игру с «Витязем».