В Московской области запретили посещение зрителями спортивных мероприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал предстоящие ограничения в регионе на посещение спортивных и других массовых мероприятий.

«Мы в среду примем, а сегодня анонсируем — дополнительные ограничения. Выставки, музеи и массовые мероприятия запретим», — цитирует Воробьева «Интерфакс».

Также губернатор добавил, что ограничения коснутся и спортивных соревнований. При этом ужесточение мер он связал с предстоящими школьными каникулами.

Андрей Воробьев. Фото: mosreg.ru

Таким образом, спортивные команды, базирующиеся в Подмосковье, проведут ближайшие матчи без зрителей.

Отметим, что 8 ноября ФК «Химки» должны провести игру против казанского «Рубина» в рамках РПЛ.

Ранее подмосковный клуб объявил о подписании контракта с Павлом Могилевцем, до этого защищавшего цвета команды из Казани.