В Татарстане становятся популярнее автомобили на газе

Спрос на автомобили на газе в Татарстане ежегодно растет. В России в прошлом году количество проданных авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) выросло на 24,5%, а в этом году — на 27%. Доля машин на газе среди всей базы автомобилей равна 3,2%. В Татарстане этот показатель совпадает с общероссийским. Об этом говорится в исследовании «Дром».



ГБО чаще всего устанавливается на «Ладу Приору», «Ладу Гранту», УАЗ «Патриот», Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva. Автомобиль на газе может стоить больше или меньше такой же модели с бензиновым двигателем — это зависит от его состояния.

В исследовании отмечается, что гибридные автомобили — это серьезный конкурент для машин на газе. Например, в статистике по Приморскому краю, где популярные гибриды занимают 16% рынка, автомобилей с ГБО крайне мало — 0,4% от общего числа.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

По мнению аналитика «Дрома» Сергея Лагурева, увеличение продаж вызвано не господдержкой, а естественным ростом популярности у россиян: «Чаще всего ГБО ставят с целью сэкономить на топливе при больших пробегах. В России с ее расстояниями для части автовладельцев это оптимальный вариант. Если ваш пробег более 20 000 километров в год, есть повод задуматься об установке».

Ранее сообщалось, что при переходе с бензина на газомоторное топливо автомобилисты смогут сэкономить: это окупится менее чем за год даже при небольших пробегах.