Мурзагулов объяснил назначение Рахимова главным тренером ФК «Уфа»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил из-за чего на пост главного тренера уфимского клуба был приглашен Рашид Рахимов. По его словам, молодой команде требовался опытный специалист.

«Когда поняли, что Евсеев хочет уйти, начали рассматривать кандидатуру Рахимова — других кандидатов на пост главного тренера у нас не было.

В «Уфе» всегда был сплав молодежи и опытных людей как в тренерском штабе, так и среди футболистов. Поняли, что если возьмем молодого специалиста, то сейчас это не сработало бы, поскольку команда сама молодая и этим ребятам нужен был опытный, авторитетный специалист. В то же время это должен был быть тренер, открытый к новым идеям, а среди свободных был именно Рахимов, поэтому выбор пал на него», — сказал Мурзагулов.

Рашид Рахимов. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, накануне «Уфа» объявила о назначении Рахимова новым главным тренером клуба. Ранее он возглавлял «Локомотив», «Ахмат» и «Амкар». Рахимов заменил на этом посту Вадима Евсеева, который сложил свои полномочия по обоюдному согласию сторон.

Подробнее о новом тренере ФК «Уфа» можно почитать в материале «Реального времени».