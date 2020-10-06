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В Татарстане стартовало формирование задач министерств

09:25, 06.10.2020
В Татарстане стартовало формирование задач министерств
Фото: tatmitropolia.ru

В Татарстане стартовало публичное формирование целей и задач министерств и ведомств на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Предстоит определить направления работы Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минтруда, Минспорта и Минмола.

Фото: Илья Репин

Сбор предложений по приоритетным сферам работы ведомств от экспертов, определенных Общественной палатой, продлится 2 недели. Далее предложения будут вынесены на онлайн-голосование на портале госуслуг РТ. По итогам опроса будет отобрана половина предложений, набравших большинство голосов, и уже из них на итоговых заседаниях общественных советов будут определены от пяти до семи приоритетов работы министерств на 2021 год.

ОбществоВласть Татарстан
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