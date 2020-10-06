В Татарстане стартовало формирование задач министерств

В Татарстане стартовало публичное формирование целей и задач министерств и ведомств на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Предстоит определить направления работы Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минтруда, Минспорта и Минмола.

Фото: Илья Репин

Сбор предложений по приоритетным сферам работы ведомств от экспертов, определенных Общественной палатой, продлится 2 недели. Далее предложения будут вынесены на онлайн-голосование на портале госуслуг РТ. По итогам опроса будет отобрана половина предложений, набравших большинство голосов, и уже из них на итоговых заседаниях общественных советов будут определены от пяти до семи приоритетов работы министерств на 2021 год.