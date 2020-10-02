В Сирии открыли памятник погибшему летчику Ряфагату Хабибуллину

В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим открыли памятник герою России полковнику Ряфагату Хабибуллину.

Церемония прошла в день пятилетия с начала военной операции России по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок. Памятник высотой 3 метра представляет собой бюст полковника, который помещен на постамент в виде колонны.

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Мероприятие прошло под руководством командующего группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенанта Александра Чайко. В церемонии открытия памятника приняли участие вдова полковника Хабибуллина и его сын, военнослужащие авиабазы, военнослужащие Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

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Ряфагат Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры, он руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.