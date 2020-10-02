Мэр Челнов поручил разработать проект реконструкции зоопарка при конноспортивной школе «Тулпар»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил разработать проект реконструкции зоопарка при конноспортивной школе «Тулпар» с учетом всех требований закона.

Заместитель директора конноспортивной школы «Тулпар» Насим Гилязов рассказал, что для зоопарка самый оптимальный вариант — иметь 20-25 видов животных. А если там появится больше хищников, то в бюджете города нужно предусмотреть расходы на питание. В сутки зимой только одной львице требуется 8 кг мяса.

Руководство «Тулпара» готово сократить площадь, занимаемую конноспортивной школой. «У нас 19 гектаров земли, зачем нам столько? Для проведения занятий школе достаточно 9 гектаров. Тогда не придется платить земельный налог в таком объеме, как сейчас», — рассказал Гилязов «Челнинским известиям».

В минувшую среду стало известно, что из зоопарка «Тулпар» начали забирать диких животных.

