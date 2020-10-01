Минниханов и митрополит Феофан обсудили строительство собора Казанской иконы Божией Матери

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг, 1 октября, прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и митрополита Татарстанского Феофана. Они обсудили строительство ряда объектов РПЦ в республике.

Владыка Феофан передал Минниханову поздравление от патриарха Кирилла с переизбранием на пост президента РТ.

Фото: tatmitropolia.ru

Также руководитель республики и митрополит поговорили о восстановлении собора Казанской иконы Божией Матери. Минниханов уверен, работы будут завершены в срок. Феофан в свою очередь рассказал президенту республики, что дата освящения собора обсуждалась с предстоятелем русской православной церкви, сообщается на сайте митрополии. Предварительно она назначена на 21 июля 2021 года.

Президент Татарстана и митрополит поговорили о строительстве в Казани православного детского сада на 120 детей, общежития духовной семинарии и православной гимназии в Набережных Челнах.