Матч КХЛ «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится. Хозяева смогут собрать состав

«Локомотив» сообщил о готовности провести игру против «Нефтехимика». Ярославский клуб сможет собрать необходимое количество хоккеистов для выхода на матч КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».

«По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций ХК «Локомотив» счел возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в чемпионате КХЛ.



Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится, как и было запланировано ранее», — говорится в сообщении.

Нижнекамский клуб уже прибыл на арену в Ярославле и также готов к проведению матча.

Мы на арене в Ярославле pic.twitter.com/dyOJAC9u5X — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 25, 2020

Напомним, ранее в ярославском клубе произошла вспышка коронавируса, сразу несколько представителей команды сдали положительные тесты на COVID-19. «Локомотив» пропустил три последних матча в КХЛ. За неявку на игру с «Куньлунем» команде засчитали техническое поражение.

Встреча между «Локомотивом» и «Нефтехимиком» пройдет сегодня, 25 сентября, в 19.30 по мск в УКРК «Арена-2000-Локомотив».