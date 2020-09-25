Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и Amediateka

С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе.

Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой сезон состоит из 21 серии. «Сопрано» рассказывает о «деловой» и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 год и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов в его переводе, включая «Джентльменов» (18+), «Эволюцию Борна» (16+), «Волка с Уолл-Стрит» (18+), «Казино» (16+), «Зеленую книгу» (16+), «Лицо со шрамом» (18+) и другие. Зрителям также доступны авторские проекты «Синий Фил» (18+), «Разведопрос» (18+) и другие.

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