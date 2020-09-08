В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин на ГА ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин выступит по видеосвязи.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин планирует сосредоточить основное внимание на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», — сказал Песков.

Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк и будет выступать по видеосвязи.

