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В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин на ГА ООН

21:48, 08.09.2020
В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин на ГА ООН
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин выступит по видеосвязи.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин планирует сосредоточить основное внимание на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», — сказал Песков.

Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк и будет выступать по видеосвязи.

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