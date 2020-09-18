Тэг-регби официально включено в российскую школьную программу

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило план образовательных программ, в который был включен модуль «Тэг-регби». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По результатам голосования, тэг-регби вошло в рабочую программу учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях.

Отныне российские учителя физической культуры смогут использовать тэг-регби на своих уроках.

Тэг-регби — это разновидность бесконтактного регби, подходящая для мужчин и женщин всех возрастов. В этой игре нет классических схваток, а захваты соперника запрещены по правилам. Во время матча игроки примеряют дополнительный инвентарь в виде двух ленточек на липучках, называемыми «тэг».

Напомним, ранее стало известно о внесении киберспорта в список школьных занятий.